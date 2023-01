Les chauffeurs de CarPostal exigent une hausse de salaire

Les chauffeurs de CarPostal se mobilisent pour demander une augmentation de leur salaire. Une action de récolte de signatures a été organisée vendredi dans tout le pays en vue de remettre une lettre ouverte à la direction de l’entreprise dans le cadre des négociations en cours. Deux collectes ont été mises sur pied dans la région par Syndicom dans les dépôts de CarPostal, à Delémont et Porrentruy. Concrètement, les chauffeurs et leur syndicat veulent que le renchérissement soit « entièrement compensé ». Ils exigent ainsi une augmentation de la masse salariale globale de CarPostal de 4,4%. Chaque employé devrait ainsi obtenir au moins 200 francs de salaire en plus chaque mois, selon le secrétaire régional de Syndicom pour l’Arc jurassien, Jean-François Donzé.





Des employés « déterminés »

Une pétition demandant une hausse des salaires avait déjà été déposée à la mi-décembre pour l’ensemble du groupe Poste. Elle avait recueilli plus de 8'000 signatures, dont environ 1'200 d’employés de CarPostal. « Depuis plusieurs années, il n’y a pas d’évolution salariale correcte. Aujourd’hui, avec cette lettre ouverte, on enfonce encore le clou un peu plus profond et on montre qu’il y a une détermination. Les employés ont envie de se faire entendre », souligne le responsable syndical. Jean-François Donzé souligne que le travail de chauffeur est pénible, notamment en raison des horaires irréguliers et à forte amplitude.

Le secrétaire régional de Syndicom ajoute que l’entreprise aura besoin de 800 chauffeurs supplémentaires ces prochaines années. Selon Jean-François Donzé, CarPostal a ainsi tout intérêt à proposer des conditions attractives. /alr