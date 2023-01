Retrouvailles pour Les Papillons de Corban

Les Papillons de Corban ne sont plus jamais montés sur scène depuis 2001. Dernièrement, Thierry et Alain, les fils de Bernard Koller, directeur de ce chœur, se sont trouvés pour réaliser un film avec les archives du chœur. L’idée d’un concert en réunissant les chanteurs est née naturellement.

Ils sont 60 chanteurs, venus de différents coins de Suisse pour donner trois concerts à la salle de l’Atrium à Vicques, vendredi en privé, samedi et dimanche pour le public. L’occasion de retrouver leur répertoire de chants, et des souvenirs, eux qui ont chanté avec Pierre Bachelet, Enrico Macias, et même devant les conseillers fédéraux. Ce soir c’est la première, un mélange de trac et d’excitations se fait sentir chez les chanteurs et leur directeur Alain Koller.