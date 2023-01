Le Doubs, cette égérie

Le Doubs a inspiré de nombreux artistes, au fil des siècles. Gustave Courbet, Charles L'Epplatenier, pour n'en citer que quelques uns ; ils ont laissé trainer leurs toiles, leurs pinceaux et leurs pastels au bord de l'eau, afin de rendre compte des méandres de la rivière, de ses couleurs, de ses reflets.

Walter Tschopp, ancien conservateur du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, a récemment donné une conférence au Musée jurassien d'art et d'histoire (MJAH), à Delémont. Il a parlé de la fascination qu'a exercé le Doubs, « cette rivière mythique », sur les artistes.