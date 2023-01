Un Jurassien en finale d’un concours national scientifique

Un Jurassien participera à la finale du Concours national : Mathys Douma a été sélectionné par le jury de Science et jeunesse samedi à Lausanne, tout comme 136 autres jeunes Suisses. Ces élèves, issus d’écoles de maturité ou d’écoles professionnelles, devaient présenter des projets innovants et ont été jugés sur la terminologie de leur travail, la méthodologie et la qualité de leur présentation.

Mathys Douma, étudiant au Lycée de Porrentruy, a désormais deux mois pour peaufiner son projet : « Allusion aux Illusions, confusions à profusion ! ». Il sera, tout comme les autres candidats, coaché par un expert.

La finale du Concours national aura lieu du 20 au 22 avril à l’Université de St-Gall. Les meilleurs travaux seront récompensés par des prix spéciaux, qui permettront aux finalistes de participer à des concours scientifiques internationaux. /comm-cto