Chaleur humaine au Tropicana Beach Contest

Alors que la bise soufflait et que le froid s'est fait sentir ces derniers jours, il existait un îlot de chaleur en plein coeur de Bassecourt. Au Tropicana Beach Contest, ça sentait la plage, les vacances et l'été. L'événement, qui avait été annulé ces dernières années à cause de la pandémie de coronavirus, a fait son retour jeudi, jusqu'à samedi soir. Plusieurs équipes ont participé au tournoi de beachvolley et plusieurs associations étaient aussi présentes pour récolter des fonds. Au total, 5'000 personnes ont fait le déplacement, selon les organisateurs. Des visiteurs qui ont pu profiter de diverses animations... et de la chaleur.





Bien disposer les installations pour éviter les pertes de chaleur

Oui mais... ces derniers mois, les instances politiques n'ont eu de cesse de rappeler que l'énergie était comptée et qu'elles attendaient de la population plus de sobriété. Les organisateurs du Tropicana assurent avoir réfléchi à la question avant de programmer cette quinzième édition.