Les aboiements des chiens de traîneaux résonnent à Saignelégier

La joie se lit sur toutes les lèvres et toutes les babines ce week-end à Saignelégier. C’est dans le froid et la neige que les Courses de chiens de traîneaux ont fait leur retour à la Halle-Cantine, 3 ans après la dernière édition. Les retrouvailles sont particulières puisqu’elles marquent les 50 ans de la manifestation. Les courses ont débuté samedi et se poursuivent ce dimanche. RFJ s’est rendue sur place pour rencontrer des spectateurs conquis ainsi que des mushers. Parmi les 110 participants (10 de moins que prévu à cause de l’annulation des épreuves de ski de fond) il y a des régionaux comme Thierry Maurer. Le musher des Reussilles savoure les parcours « à travers des paysages toujours aussi beaux, pleine bise et avec beaucoup de givre ». Il y a aussi des coureurs plus chevronnés comme Jason Fournier. Le Français, champion du monde de moyenne distance en 2018, apprécie la compétition taignonne. « Ça change de ce que je fais habituellement, c’est plus linéaire. Il y a aussi une bonne ambiance avec du monde et puis il y a des concurrents sympas. C’est un bon cocktail », apprécie-t-il.