Des rumeurs pas confirmées pour l’instant

Prendre les signalements au sérieux tout en évitant de créer une panique inutile… Un équilibre difficile à trouver quand des rumeurs de tentatives d’enlèvement d’enfants se propagent. C’est le cas ces jours-ci dans le Jura. La semaine dernière, police, élèves et parents d’élèves ont été informés qu’une personne avait tenté d’entrer en contact avec un enfant aux Breuleux. Les investigations ont toutefois montré qu’il s’agissait d’une erreur : la personne chargée par des parents de récupérer leur enfant s’était trompée de bambin.





D’autres annonces similaires à Haute-Sorne

Mais depuis, d’autres signalements sont parvenus à la police, en provenance de la commune de Haute-Sorne. La direction de l’école primaire a été informée préventivement vendredi, selon un courrier transmis aux parents, que des inconnus au volant d’une camionnette blanche auraient tenté d’entrer en contact avec des enfants. La lettre mentionne le cas des Breuleux – déjà démenti comme indiqué ci-dessus – mais aussi des observations du même type à Saulcy. Sur les réseaux sociaux, on peut lire que le village de Bassecourt serait aussi concerné.

Contactée par nos soins, la police cantonale confirme l’existence de la rumeur. Elle prend au sérieux tout signalement de ce type et intervient immédiatement. Des investigations sont actuellement menées à Haute-Sorne. Mais à ce stade, la police indique qu’il ne semble pas y avoir de menace effective de tentative de rapt d’enfant. De manière générale, rappelons que les signalements de ce type refont surface régulièrement ; ils reprennent très souvent l’élément de la camionnette blanche.





Conseils préventifs et bons réflexes

La police tient toutefois à rappeler quelques conseils de base au sujet des rapts d’enfants. Il faut privilégier les trajets scolaires en groupe, faire comprendre à l’enfant qu’il a le droit de dire « non », aussi à des inconnus, et préparer avec lui le chemin de l’école en lui indiquant des endroits où il peut se réfugier et demander de l’aide. Il est utile également de le sensibiliser à la ponctualité.

Si un événement inhabituel se produit malgré tout, il faut avoir le réflexe d’écouter et de féliciter l’enfant qui raconte. Les faits doivent être rapportés sans tarder à la police cantonale, au 032/420.65.65 ou au 117 en cas d’urgence. Seule la police est en mesure de vérifier, de démentir une information pour ne pas susciter une vague de panique, ou, le cas échéant, de mettre en garde la population et de mener des actions sécuritaires. Enfin, si un enfant ne rentre pas à l’heure prévue, il faut contacter son enseignant et ses amis. S'il reste introuvable, il est primordial de contacter sans tarder la police au 117. /lad