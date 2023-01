Finances cantonales : Pure Politique ouvre le débat

Les finances du canton du Jura, un sujet sensible dans la sphère politique jurassienne. Le budget 2023 est rouge vif (déficit prévu de 28,5 millions de francs), les marges de manœuvre sont désormais quasi inexistantes après le prélèvement de 26,1 millions dans la réserve et le Plan équilibre 22-26 soumis au Parlement est contesté. Comment rétablir la situation ? Pure Politique ouvre le débat mercredi 1er février sur RFJ. Irène Donzé (députée suppléante PLR) et Rémy Meury (député CS-POP et président de la coordination des syndicats de la fonction publique) sont nos invités. Ils échangeront leurs vues sur le chemin à emprunter pour tendre vers un assainissement et sur la perspective de trouver des consensus entre les différents partis.

