La route entre Châtillon et Rossemaison poursuit sa transformation

Une route plus large et plus sûre. Le chantier de la route entre Rossemaison et Châtillon entre dans sa deuxième phase. Annoncés l’été dernier, de premiers travaux ont permis d’adapter le carrefour qui part en direction de Courrendlin avec pour objectif l’amélioration de la sécurité des usagers. Prochainement, la route sera élargie d’au minimum un mètre sur toute sa longueur, soit 1'680 mètres. Une piste cyclable sera également aménagée, selon le projet déposé publiquement dans le Journal officiel la semaine passée.

« Lorsque nous sommes avec une voiture et que nous croisons un bus, c’est délicat. Et mettre des cyclistes encore au milieu…On doit trouver une solution », explique Yves-Alain Fleury, responsable de la section des routes cantonales.