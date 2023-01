Faut voir avec le maire – Bourrignon

Il voulait « sortir la tête du brouillard » et est ravi de s’être installé à Bourrignon. Thierry Sautebin, 56 ans, est le maire de cette commune depuis le début de l’année. Élu en octobre dernier, il dispose d’une certaine expérience politique, lui qui a été conseiller communal à Courfaivre, puis à Bourrignon. Aujourd’hui, il est convaincu de disposer de « la maturité nécessaire pour le rôle de maire ». Ce papa de trois enfants et grand-papa d’un petit-fils habite dans le village du Haut-Plateau depuis plus de 16 ans et il apprécie tout particulièrement passer du temps avec les gens qu’il aime.