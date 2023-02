La vente directe à la ferme : le Jura s’en sort bien

Loin de la cote qu’elle avait durant la pandémie, la vente directe à la ferme semble séduire de moins en moins, du moins du côté des consommateurs vaudois et genevois, indiquait 24heures le 26 janvier dernier. Dans le canton du Jura, François Monin, directeur d’AgriJura, affirme que la situation diffère selon l’établissement. « Les chiffres restent plus ou moins stables. On constate tout de même qu’en fonction de la région, de la concurrence et des moyens investis dans leurs produits, le potentiel d’achat des consommateurs peut relativement varier. »