Pure Politique : le débat sur l’état des finances cantonales

Le canton du Jura a mal à son porte-monnaie. Un Plan équilibre 22-26 présentant 85 mesures pour économiser 34 millions de francs est sur la table du Parlement. Par ailleurs, le budget 2023 de l’Etat prévoit un déficit de 28,5 millions après un prélèvement de plus de 26 millions dans la réserve, qui est aujourd’hui pratiquement à sec. La BNS n’a, à ce sujet, pas été en mesure de verser de contribution cette année. Alors comment remettre les finances cantonales à flot ? Des consensus sont-ils possibles entre les élus des différents partis pour redresser la barre ? Pure Politique a ouvert le débat mercredi soir en compagnie d’Irène Donzé (députée suppléante PLR) et Rémy Meury (député CS-POP et président de la coordination des syndicats de la fonction publique jurassienne). Le débat est à (ré)écouter ci-dessous :