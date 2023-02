Six millions de francs pour l’assainissement des bâtiments dans le Jura

Les Jurassiens qui veulent assainir leurs bâtiments pourront bénéficier d’un montant global de subventions jamais atteint. Le canton du Jura indique ce mercredi que l’enveloppe mise à disposition pour l’année en cours se monte à six millions de francs maximum. La somme se situait à 2,8 millions en 2019 et 2020, 4,25 millions en 2021 et 4,6 millions l’an dernier. Le montant pour 2023 pourrait toutefois être adapté en fonction de la contribution qui sera réellement versée par la Confédération. Une incertitude plane sur ce point en raison de la forte augmentation des moyens engagés par les cantons.

Le Programme Bâtiments 2023 du canton du Jura comprend onze mesures. Les montants de subvention ont été revus à la hausse pour une bonne partie d’entre elles. La mesure qui soutient l’installation de pompes à chaleur air/eau a été réintégrée avec pour objectif d’inciter au remplacement des chauffages électriques directs qui sont encore présents en nombre dans le canton du Jura. Pas moins de 1’613 bâtiments d’habitation - soit 7% du parc cantonal - étaient encore chauffés à l’électricité en 2021. Une campagne de sensibilisation sur ce point sera également lancée ce printemps. La somme de six millions de francs devrait être suffisante pour faire face à la demande, selon le canton du Jura. Une liste d’attente sera constituée si tel ne devait pas être le cas.

Trois séances d’informations seront mises en place par la section de l’énergie du Service cantonal du développement territorial :