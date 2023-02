Du lisier dans la Scheulte

La police cantonale jurassienne, les pompiers du SIS Val-Terbi et le CRISD ont dû se rendre à Courchapoix mercredi soir. Du lisier s’est écoulé dans une grille d’évacuation des eaux usées, lors d’un transfert entre deux cuves. Les eaux de la Scheulte ont été polluées, sans qu’il ne soit possible de savoir la quantité de lisier qui s’est déversée dans le cours d’eau. Le service de l’environnement et la chimiste cantonale se sont rendus sur place pour évaluer l’étendue de la pollution. /comm-cto