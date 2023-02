Le canton du Jura et la Poste développent leur collaboration

Un double service

C’est un double service qui est demandé à la Poste : faire connaître le guichet virtuel et offrir un support personnalisé pour son utilisation. Le canton souhaite ainsi limiter la fracture numérique qui n’est pas forcément liée à l’âge. C’est une des conclusions à laquelle est arrivé Matthieu Lachat, le chef de service de l’informatique : « la majorité des personnes qui utilisent le guichet ont plus de 30 ans ». « Autant les jeunes, il a fallu leur démontrer l’intérêt de cette solution et peut-être les personnes âgées sur certains éléments techniques, il a fallu les appuyer un peu plus fortement. » /ncp