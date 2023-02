Un homme suspecté de vols dans des véhicules a été appréhendé

Un suspect a été arrêté à la suite de plusieurs vol commis dans des véhicules ces dernières semaines aux Franches-Montagnes. L’individu a été appréhendé par la police qui avait mis en place une surveillance dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Le dispositif avait été décidé à la suite de plusieurs cas de vols survenus dans le secteur de Chaumont, La Theurre et probablement Les Cerlatez. L’homme qui est défavorablement connu des autorités judiciaires a reconnu plusieurs cas et se trouve en actuellement en détention. Le Ministère public invite les éventuelles autres personnes lésées à se manifester et à porter plainte. Il indique également que quelques gestes préventifs peuvent être mis en œuvre pour éviter de mauvaises surprises comme de s’assurer que son véhicule est bien fermé avant de la quitter, ne pas laisser une fenêtre entrouverte, ne pas laisser d’objets de valeur et prévenir la police en cas de comportement suspect à proximité d’une voiture. /comm-fco