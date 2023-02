Une start-up sur deux est encore active après 5 ans

Parmi les entreprises actives dans le Jura, 5,5% d’entre elles ont été nouvellement créées en 2020. C’est un peu moins qu’au niveau national, où les start-up représentent 7% de l’ensemble des entreprises.

Si 80% de ces start up jurassiennes résistent bien à leur première année d’existence, les choses se compliquent ensuite : dans un document proposé par le Service statistique du Canton du Jura, il est indiqué que seule une jeune entreprise sur deux est encore active après 5 ans. Entre 2013 et 2020, la grande majorité des entreprises créées font partie du secteur tertiaire, principalement dans les branches du commerce, de la réparation de voitures ou encore de la santé humaine et de l’action sociale. La plupart de ces nouvelles structures n’offrent qu’un seul emploi.

Le nombre d’entreprises qui ont vu le jour en 2020 a été le plus faible jamais enregistré depuis 2013 (250 créations, contre 300 l’année précédente). La pandémie de Covid peut expliquer cette baisse. /cto