Boris Beuret en lice pour la présidence de la fédération des Producteurs suisses de lait

Boris Beuret sera opposé à deux autres prétendants dans la course à la présidence de la fédération des Producteurs suisses de lait. Les trois candidats en lice – dont l’agriculteur de Corban – ont été retenus par le comité de l’organisation après examen par une commission de nomination. Boris Beuret fera face au Fribourgeois Christophe Noël et au St-Gallois Urs Werder lors de l’élection qui s’effectuera le 12 avril prochain par l’assemblée des délégués. Le Jurassien est déjà membre du comité de la fédération des Producteurs suisses de lait. Il occupe également la présidence de MIBA, la coopérative qui réunit les producteurs de lait du Nord-Ouest de la Suisse, et est aussi député du Centre au Parlement jurassien. /comm-fco