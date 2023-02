Un nouveau quartier à Develier

De nouveaux logements et de nouveaux services vont être créés à Develier : un quartier va voir le jour route de Courtételle, derrière le garage Montavon. La société IMJU développe un projet qui comporte deux immeubles d'habitation, avec plusieurs logements à vendre et d'autres à louer d'ici 2024. Un bâtiment commercial abritera aussi une boulangerie, un bar, un centre d'accueil parent/enfant et peut-être une crèche, d'après le promoteur immobilier Paul Chèvre. Les commerces devraient être ouverts dès l'été 2023. Ce nouveau quartier doit permettre d'apporter une nouvelle offre et de nouveaux services à Develier, selon Paul Chèvre. /cto