Des oiseaux par centaines à Cormoret

Cormoret se transforme en petite capitale de l’ornithologie, le temps d’un week-end. La localité du Jura bernois retrouve sa traditionnelle Bourse d’oiseaux après une pause de deux ans en raison de la pandémie. L’événement est organisé par la Volière du Vallon, l’une des branches de la société d’ornithologie de Courtelary et Cormoret. Jusqu’à dimanche après-midi, plus de 350 oiseaux d’ornement se dévoilent à la salle polyvalente pour cette 21ème édition. Les individus sont présentés par des éleveurs de tout l’Arc jurassien, voir même de plus loin, explique Hughes Guerrin, le responsable de l’exposition.