Des trophées de chasse examinés sous toutes les coutures

Le village de Miécourt s’est transformé en capitale romande des trophées de chasse le temps d’une journée. La localité ajoulote a accueilli samedi la taxation intercantonale durant laquelle plus de 150 pièces ont été appréciées et notées par des taxateurs agréés. Ces derniers ont notamment évalué des trophées de cerfs élaphes, de chevreuils, de chamois et de sangliers provenant de tous les cantons romands. « La diversité et la qualité des pièces exposées ont démontré toute la richesse de notre nature romande », indique lundi dans un communiqué la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, organisatrice de la manifestation. Une séance du comité central de Diana Romande s’est tenue en parallèle. Cette association regroupe quelque 4'000 chasseurs. Elle a notamment pour objectif de « protéger la nature et défendre la pratique de la chasse dans un contexte de plus en plus hostile », souligne la FCJC. /comm-alr