Gros travaux à venir sur l’A16

Des perturbations à prévoir pour les pendulaires dès fin mai. L’Office fédéral des routes a annoncé ce mardi les travaux qui auront lieu sur l’A16. Notamment la fermeture de la chaussée sur la voie descendante entre La Heutte et les Champs-de-Boujean à Bienne à partir de fin mai 2023 et jusqu’à l’été 2024. Ces travaux d’ampleurs vont fortement perturber le trafic pendulaire entre le Jura bernois et la cité seelandaise.

Les objectifs des travaux sur la voie descendante sont l’assainissement des tunnels ainsi que la création de galeries de fuite pour ces derniers. L’ensemble des ponts et du tracé seront également assainis.







Les travaux perturberont aussi les lignes de transports publics

Des changements de parcours seront effectués par les Transports publics biennois sur les lignes 70, 71 et 73. Dès le 11 avril, les arrêts de Frinvillier ne seront plus desservis : le bus de la ligne 70 sera dévié par Evilard et le bus de la ligne 71 sera dévié par le Parc zoologique dans les deux directions via la route des Romains. Dès le 29 mai 2023, le parcours du bus de la ligne 73 sera également adapté, car la desserte de Reuchenette-Péry est rendue impossible en raison du chantier. Les nouveaux horaires adaptés sont disponibles en ligne sur www.vb-tpb.ch. /comm-cro





