Un journal de carnaval condamné pour diffamation

Censés amuser les foules, les propos et dessins d’un journal de carnaval se sont cette fois retrouvés devant le juge pénal à Porrentruy. Un rédacteur du To’Porren a été condamné ce mardi en première instance à une peine mineure de 5 jours-amende à 50 francs avec sursis pour diffamation. Ce n’est pas pour sa satire carnavalesque que le journal a été épinglé mais pour avoir diffusé une fausse accusation. Le journal satirique avait en effet écrit en 2019 que le journaliste et personnage public Arnaud Bédat avait été « condamné pour de bon » dans l’affaire de fraude électorale à Porrentruy en 2012. Or, ce dernier ne faisait l’objet que d’une ordonnance pénale susceptible d’opposition, la justice (jusqu’au Tribunal fédéral) l’ayant d’ailleurs acquitté par la suite. Également sur le banc des prévenus, le dessinateur Pitch Comment a, lui, été libéré des charges de diffamation et d’injures pour une série d’une vingtaine de dessins sur ce même Arnaud Bédat.







« Le lecteur lambda comprend qu’Arnaud Bédat a été condamné définitivement »



« Trop facile de dire que tous les coups sont permis dans un journal de carnaval », estimait le journaliste bruntrutain. Et la justice lui a donné en partie raison en affirmant que la formulation « condamné pour de bon » dépassait le cadre de la satire. L’avocate neuchâteloise du rédacteur, Me Veya, a bien tenté de défendre que cette formulation ne devait pas s’entendre comme une condamnation « définitive » mais plutôt comme « réelle » et matérialisée « d’une manière sérieuse ». Mais « le lecteur lambda comprend qu’Arnaud Bédat a été condamné définitivement, ce qui n’était pas le cas », tranche la juge Marjorie Noirat. Si le terme « condamné » a été réitéré dans l’édition 2021 du To’Porren avec la mention « pour de bon » rayée, l’auteur de l’article de 2019 affirme ne pas être la plume de 2021 qui reste donc inconnue. « L’essentiel est qu’il a été reconnu que cette publication dépassait les bornes et qu’il y a eu des accusations fausses », a réagi l’avocat genevois du plaignant, Me Vincent Solari, à l’issue du prononcé du jugement.