Beaucoup d’abandons dès la formation dans l’hôtellerie-restauration

Chahutés ces dernières années par la pandémie et la conjoncture économique, les métiers de bouche étaient à l’honneur ce mercredi à Delémont. Le concours des métiers de bouche se tenait dans les locaux de la division artisanale du CEJEF et a réuni plus d’une quarantaine d’apprentis cuisiniers, bouchers, boulangers, ainsi que les spécialistes de la restauration formés au CEFF à Moutier. Des métiers actuellement très recherchés dans le secteur de l’hôtellerie-restauration qui fait face depuis plusieurs mois à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée.





« On était 13 au début, on n’est plus que 4 »

Des difficultés visibles dès la formation. « À la base on était 13 dans notre promotion, et on n’est plus que 4 ! On a perdu beaucoup de monde en route, c’est un peu Koh Lanta », ironise Julie, apprentie cuisinière en 2e année. « Beaucoup arrêtent car ils se rendent compte que c’est difficile. C’est dur physiquement, moralement aussi parce qu’on travaille les week-end, le soir. Des fois on voit nos amis qui font des choses sans nous. Quand on est passionné, ça ne pose pas de problème », sourit encore Julie. Pour ceux qui le sont moins ou qui ne se rendaient pas compte des contraintes du métier, il est difficile d’aller au bout des trois années de formation pour décrocher le fameux Certificat fédéral de capacité (CFC).