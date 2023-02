Consultation publique sur le VTT dans les forêts jurassiennes

Le Gouvernement a mis en consultation un projet destiné à clarifier et règlementer la pratique du VTT dans le canton, annonce-t-il dans un communiqué publié mercredi. Les tracés forestiers actuels pouvant parfois porter atteinte à la quiétude de la faune, au sol et à la flore locale, un plan sectoriel VTT a été créé pour fixer des règles et procédures en la matière. La démarche fait suite à une motion adoptée en septembre 2021 au Parlement.

Les documents et explications sont disponibles sur le site du canton du Jura. La consultation court jusqu’au 5 mai 2023. /elo