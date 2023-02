Gassmann et BNJ main dans la main pour le Jura bernois et Bienne

Avec le Journal du Jura

La collaboration entre BNJ et Gassmann ne s’arrête pas aux ondes. En effet, le Journal du Jura va également intégrer la holding JBBS durant le premier semestre de cette année. L’objectif est d’offrir une plateforme incontournable d’information et de divertissement pour les habitants du Jura bernois et de Bienne. L’équipe de rédaction du Journal du Jura restera basée à Bienne tout en conservant un bureau à Tavannes.





Une organisation inédite

Les contenus rédactionnels en format écrit seront accessibles sur la plateforme Ajour.ch qui regroupe déjà les contenus du groupe Gassmann. Les contenus audio et les services seront librement accessibles sur la même plateforme.

Un duo de rédacteurs en chef a été choisi : Olivier Zahno et Laurent Kleisl auront la responsabilité du traitement de l’info en radio, presse écrite et sur les supports digitaux. Le responsable d’antenne actuellement en poste à BNJ, Baptiste Seghetto, assurera dans la continuité la direction d’antenne du nouveau programme RJB. Le directeur commercial sera engagé et aura la charge de la gestion de la publicité cross-média.

Les groupes Gassmann et BNJ se disent convaincus que cette nouvelle forme de collaboration offrira à l’ensemble de la population francophone de la région, des contenus locaux et régionaux denses, indépendants et de qualité. /comm-aju-clo