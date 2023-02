La journée équestre de Muriaux se déroulera bel et bien sur la neige

La neige n’est pas abondante, mais la couche actuelle sera suffisante pour le retour de la Journée équestre sur neige à Muriaux. La manifestation amicale pourra bel et bien se tenir dimanche dès 9h30. Elle avait été annulée à deux reprises et s’était tenue sous une forme réduite l’an dernier. Toute une série de courses figure au programme de l’évènement, notamment du ski attelé ou encore du char attelé, voire du traineau si les conditions le permettent. « Pour l’instant, le terrain se propose plutôt bien. Nous avons tassé la neige qui restait. Cela fait une couche de cinq centimètres », explique le président du comité d’organisation, Claude Boillat. Un petit rallye sera organisé s’il n’est pas possible de faire du char attelé. Une décision définitive sera prise jeudi soir. Le responsable souligne que la neige ne doit pas être trop humide afin que les chevaux ne s’enfoncent pas dans le terrain.

Les organisateurs ont reçu une trentaine d’inscriptions pour les courses de ski attelé et une vingtaine d’autres pour les attelages. « Nous sommes satisfaits, car il s’agit d’une reprise après Covid. On sait que les gens sont un peu réticents », indique Claude Boillat. /alr