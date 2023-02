Miroslav Blazevic, ancien entraîneur de Xamax, s'est éteint

Miroslav Blazevic s'est éteint ce mercredi à deux jours de son 88e anniversaire, a annoncé la presse croate. Le légendaire coach, qui avait dirigé l'équipe de Suisse pour deux matches en 1976 et 1977, avait notamment aussi entraîné Vevey, Sion, Lausanne et GC ainsi que Neuchâtel Xamax en 2005 et 2006. Il avait aussi revêtu le maillot du FC Moutier lors de la saison 1965-1966 et largement contribué à la promotion du club prévôtois en LNA. En 1998, Miroslav Blazevic avait mené la Croatie à la 3e place du Mondial en tant que sélectionneur. /ATS-cro