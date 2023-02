Nouvelle structure jurassienne pour les mineurs non-accompagnés

Les mineurs non-accompagnés (MNA) seront accueillis dans de nouveaux locaux dès le 1er mars prochain dans le Jura. L’Association jurassienne d’accueil des migrants et la congrégation des Sœurs de Saint Paul de Chartres ont tissé un partenariat. L’ancienne Ecole St-Paul à Porrentruy va ainsi devenir, officiellement, le foyer d’accueil cantonal pour ces jeunes personnes.

Selon les partenaires, cette entente représente une innovation qui s’inscrit dans la stratégie d’amélioration de la qualité de l’accueil, de l’hébergement et de l’encadrement des MNA dans le canton du Jura. Des espaces pour étudier, des lieux communs et des espaces privés adaptés seront aménagés pour les jeunes de 14 à 18 ans. Une collaboration régulière avec les Sœurs et plus ponctuelle avec la société civile de Porrentruy permettra par ailleurs de renouveler l’approche éducative professionnelle.

L’AJAM et les Sœurs de Saint Paul de Chartres indiquent que leur partenariat répond aux défis que pose la crise migratoire actuelle, avec l’augmentation des arrivées. L’ancienne Ecole St-Paul permet de quasiment doubler les capacités d’accueil.

Quant au centre de Courfaivre, il sera rénové et pourra, dès l’automne prochain, reprendre sa fonction d’accueil et d’hébergement pour les personnes migrantes issues de l’asile. /comm-rch

Le directeur de l’AJAM, Pierluigi Fedele, sera l’invité de la Matinale jeudi à 7h50.