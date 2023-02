Début d’incendie maitrisé à Bonfol

Un début d’incendie dans une maison familiale de Bonfol a entraîné mercredi après une importante mobilisation des services du feu. Une quarantaine de pompiers et sept véhicules ont été engagés vers 15h40 pour éteindre un feu qui avait pris sous la toiture. Les habitants étant absents, ce sont des voisins attentifs et réactifs qui ont prévenu les secours à la vue de la fumée et de flammèches qui sortaient de la jointure du toit et de la cheminée. Le sinistre a pu être contenu à une partie des combles et de la toiture. Une enquête a néanmoins été ouverte pour en déterminer la cause. /comm-jpi