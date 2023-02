Porrentruy vient en aide aux victimes des séismes

La municipalité de Porrentruy se mobilise pour mettre en place une collecte de dons en faveur des sinistrés de Turquie et de Syrie. En collaboration avec les communautés turques et syriennes de la région, une opération de récolte de matériels se déroulera lundi, mardi et mercredi de 17h à 20h dans la salle du Séminaire. Sont recherchés : des chaussures et vêtements chauds ; des couvertures et sacs de couchage ; des produits d’hygiène ; des produits pour bébé ; des denrées non-périssables.

Ce sont les bénévoles qui se chargeront d’organiser le tri, l’empaquetage puis l’acheminement des dons. En parallèle, la municipalité s’occupe de collecter les fonds qui permettront notamment de financer le transport de la marchandise.

Coordonnées et renseignements sur le site porrentruy.ch

