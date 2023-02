Un camion rempli de dons rejoindra bientôt la Turquie

De nombreux dons de la population jurassienne vont être acheminés jusqu'à la Turquie ces prochains jours. A Delémont, le restaurateur Asef Argüz a organisé, avec ses proches, une collecte de biens pour la population turque, touchée par un puissant séisme, lundi. Plus de 17'500 morts sont recensés : 14'351 en Turquie et 3'162 en Syrie, selon des chiffres établis jeudi en milieu de journée.





Atteindre des villages sinistrés

« Il y encore énormément de personnes qui doivent être secourues, qui sont isolées, notamment dans des petits villages. C’est vers eux que nous voulons aller, pour leur venir en aide et leur apporter de quoi se réchauffer et de quoi se nourrir », explique Asef Argüz. Un camion va donc arriver vendredi à Delémont, afin de charger de nombreux biens récoltés ces derniers jours. Il partira « le plus vite possible » pour la Turquie... un voyage qui pourrait durer 5 jours tant le passage aux frontières est compliqué, d'après Asef Argüz. Le restaurateur prévoit quant à lui de prendre l'avion mercredi, et de rejoindre l'aéroport de Kayseri avec deux amis. Ils y ont loué des bus, qui leur permettront d'atteindre des villages sinistrés, où l'aide humanitaire tarde à arriver, selon Asef Argüz.