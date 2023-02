A la découverte d’un des hommes les plus recherchés de Suisse

Peter K. content du rendu

Le film a cartonné en Suisse alémanique avant son arrivée dans les salles obscures de Suisse romande. Et le principal intéressé, Peter K., a eu l’occasion de le visionner et s’est dit « satisfait » du contenu du film, qu’il a jugé « très proche de la réalité », selon Laurent Wyss. D’après ce dernier, celui qui est connu sous le nom de « forcené de Bienne » a tout de suite été emballé à l’idée de la réalisation d’un long-métrage sur son histoire. Selon le réalisateur, Peter K. est convaincu qu’il est victime d’injustice et il souhaite que son histoire reste dans les mémoires. /mle