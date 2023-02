Matmatah et Claudio Capéo têtes d’affiche du nouveau festival Dritchino

Dritchino, « derrière chez nous » en patois, est né dans l’esprit des organisateurs en plein confinement sur fond de ras-le-bol. « Une fois que c’est terminé, on lance quelque chose qui rassemble les gens et les familles », pense alors Serge Surgand qui a de l’expérience dans le milieu via Lucelle Sonore ou encore La Braderie. Quelques années et reports plus tard, Dritchino va donc vivre sa toute première édition les 26 et 27 mai prochain en plein air dans un cadre champêtre à la sortie de Courgenay en direction de Fontenais et Porrentruy. Avec en têtes d’affiche Claudio Capéo et le groupe de rock celtique Matmatah, grands noms de la scène francophone dévoilés ce vendredi. « Nous serons même la toute première date suisse et française de la nouvelle tournée de Claudio Capéo », se réjouit Serge Surgand, membre du comité d’organisation composé par ailleurs de Claude-Anne Choffat et Laurent Rossier. D’autres artistes reconnus seront encore annoncés ces prochaines semaines.