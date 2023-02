Une saison riche en perspective pour Tribunes baroques

Tribunes baroques entame sa 15e saison. Le festival annuel de musique classique démarre dimanche avec le concert d’un chœur de solistes et orchestre, l’Escadron volant de la Reine. Tribunes baroques propose une douzaine de rendez-vous d’ici la fin de l’année. Un des temps forts de la saison se tiendra les 13 et 14 mai prochains avec l’inauguration de l’orgue de chœur de la collégiale de St-Ursanne, une copie d’un instrument qui date de la fin du XVIe siècle et qui a été offerte en 2022 par un mécène. Gabriel Wolfer, programmateur de Tribunes baroques et également organiste, évoque « un petit bijou qui a une sensibilité incroyable ».

Pour le reste, le festival entend poursuivre sa vocation qui consiste à mettre en valeur les orgues de l’église des Jésuites à Porrentruy, de la collégiale de St-Ursanne et de l’église de Beurnevésin. Tribunes baroques veut aussi cultiver son côté convivial qui réjouit les musiciens et chanteurs internationaux qui participent à la manifestation. « Certains ensembles très célèbrent viennent pour la troisième ou quatrième fois parce qu’ils estiment que cela constitue une parenthèse dans l’année », souligne le programmateur du festival.