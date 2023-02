La grippe fait des ravages dans la région

La grippe se répand comme une trainée de poudre ces dernières semaines dans la région. Le Jura est d’ailleurs l’endroit de Suisse le plus touché par le virus avec les cantons de Berne et de Fribourg, selon le dernier rapport de l’Office fédéral de la santé publique. Sans surprise, la tendance se ressent clairement dans les cabinets médicaux, ainsi que dans les écoles où de nombreux enfants manquent à l’appel. Médecin généraliste à Courroux, Jessica Colombé évoque une situation tendue. Selon elle, il est toutefois difficile de dire qu’il y a davantage de cas de grippe cette année. « Avec la crise sanitaire, les mesures sanitaires ont été très efficaces contre la transmission des virus hivernaux. Il y avait peu de cas et là on observe un rebond épidémique », explique la membre du comité de la Société médicale du canton du Jura. D’après cette dernière, le pic devrait être atteint prochainement.





Une grippe standard

Pour Jessica Colombé, la grippe n’est pas forcément plus virulente. Si les symptômes semblent durer un peu plus longtemps, la doctoresse estime que les gens consultent plus rapidement, car ils sont un « peu plus anxieux qu’avant le Covid ». Jessica Colombé souligne qu’une grippe dure environ une semaine avec une forte température, des courbatures, des maux de tête et une toux sèche. La doctoresse recommande aux personnes qui n’ont pas de comorbidités particulières de consulter si elles présentent des difficultés respiratoires ou une altération de l’état général.