Vers des carnavals plus durables

Miser sur moins de confettis… ou des confettis plus respectueux de la planète

Qui dit Carnaval, dit confettis. Et là, niveau gestion des déchets, ça se corse un peu. En 2020, le service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics de Delémont a ramassé 7 tonnes de déchets, après les deux cortèges du carnaval. A l’époque, de la vaisselle à usage unique jonchait encore quelques trottoirs, ce qui ne devrait plus arriver cette année... mais les confettis, eux, seront toujours de la partie. Ces déchets ne sont pas recyclables, car souvent souillés. Ils sont donc incinérés… Alors, faut-il pour autant s’en passer ? Pas forcément, d’après Erica Hennequin, à la FRC : « On peut décider d’en acheter moins… mais il faut surtout se renseigner sur la composition des confettis. Evitez ceux qui contiennent des microplastiques, qui sont un désastre pour l’environnement. Pour cela, il faut demander aux vendeurs de faire pression sur leurs fournisseurs, pour proposer des produits de qualité. »





Seconde-main et prise de conscience

Et pour le reste, alors ? A Bassecourt, on se passera des traditionnels feux d’artifice cette année, « pour des raisons écologiques, mais aussi budgétaires », explique Laurent Haegeli. Mais il y a aussi les chars, les décors, les costumes... Pour ces derniers éléments, les sociétés de Carnaval disent miser sur la seconde main. A Delémont, la société de Carnaval met en avant la location de costumes et récupère le maximum de matériaux lorsqu’elle démantèle ses chars, « de quoi servir à de futures réalisations », d’après Yann Beuret, président du comité. Au Noirmont, ce sont toujours des créations originales et faite à la main qui sont plébiscitées aux concours de masques, « pour éviter de récompenser des costumes tout faits commandés sur Internet », ajoute Marc Boillat. Pour Erica Hennequin, qui s’exprime en tant que présidente de la FRC et membre des Vert-e-s, il y a une vraie prise de conscience de la population, en matière de durabilité : « Même les plus jeunes savent qu’il faut éviter de trop jeter. Couplé aux incitations des pouvoirs publics, qui veulent mettre en avant la réutilisation des objets, on est sur le bon chemin.»

Un site internet dédié à la planification d’événements durables est disponible : manifestation-verte.ch propose des recommandations gratuites, pour miser sur la durabilité des événements sportifs et culturels. /cto