L’optimisation des transports pour les grandes manifestations à l’étude

L’amélioration de l’accès du public au Chant du Gros, au Marché-Concours ou à la St-Martin sera analysé par le Gouvernement jurassien. Le Parlement a accepté ce mercredi par 38 voix contre 18 et 3 abstentions un postulat de la députée Verte Céline Robert-Charrue Linder intitulé « Plan de mobilité et transports gratuits pour les grandes manifestations ». Le texte demande au Gouvernement d’étudier la mise en place d’un plan de mobilité, voir une offre de transports publics gratuits pour chaque manifestation jurassienne d’envergure.

Soulignant les longs bouchons et le manque de bus en fin de soirée lors de la dernière édition du Chant du Gros – un « chaos complet » selon Céline Robert-Charrue Linder - la députée a mis en avant deux avantage de son postulat. Il permettrait de lutter contre le réchauffement climatique et de favoriser l’inclusion de personnes et familles à revenu modeste.