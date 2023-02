Un élève du Collège Stockmar agresse son instituteur

La sanction finale est encore à venir et n’est plus du ressort du Collège Stockmar. Le directeur de l’établissement Jacques Schlienger dit être conscient que cette suspension de 5 jours puisse paraître « bénigne ». Il précise cependant que la loi ne l’autorise pas à prendre d’autres mesures. Seul le Service de l’enseignement peut décider d’aller plus loin.