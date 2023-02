Des plumes affûtées pour lancer carnaval

Les journaux de carnaval aux Franches-Montagnes

Aux Franches-Montagnes, on parle bien sûr de l’élection d’Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral dans Le Mâlin des Breuleux. On va même jusqu’à illustrer le Palais fédéral au cœur du village taignon. Au Noirmont, Le Poilie revient sur la victoire du village dans un défi sportif entre différentes communes. Comme Le Noirmont a fait la différence en soirée, le satirique est convaincu que ses habitants sont des as du sport-matelas. Du côté du Piccus à Saignelégier, on rappelle la formidable histoire médiatisée de la famille Froidevaux au Bémont qui a poursuivi avec réussite un cambrioleur. Enfin, Le Pic-Bois s’attarde sur les élections communale de l’automne dernier avec une mention particulière pour la propagande du PDC !