Guéguelleville retrouve son carnaval

Un 30e anniversaire fêté en 2020 et puis plus rien. La faute à la pandémie de coronavirus qui a mis un stop aux festivités carnavalesques à Courtételle. Mais la fête a repris ses droits cette année à Guéguelleville avec un retour à la normale complet. Et l'engouement se faisait sentir depuis plusieurs semaines nous a confié le président du carnaval de Courtételle Victor Schwab : « Ça fait plusieurs semaines que les gens nous en parlent et nous disent qu'ils ont hâte de faire ce carnaval. D'ailleurs, cette année, le carnaval est plus grand qu'avant la pandémie. Il y a plus de chars et plus de musiciens. On a même dû refuser des cliques et des chars. » Un engouement qui s’explique probablement par le caractère si particulier de carnaval, selon Victor Schwab : « C’est l’un des rares événements qui rassemblent toutes les générations et qui permet d’être quelqu’un d’autre. Tout le monde s’amuse, tout le monde a le sourire. »





Une pause forcée qui « a fait du bien »

Après trois années d’absence, il a fallu remettre la machine en route, explique Victor Schwab. « C’était un peu particulier, étant donné que le comité est tout jeune, mais on a pris le temps de bien restructurer les choses et de tout clarifier. Finalement, cela nous a permis de repartir sur des bonnes bases. » /tna