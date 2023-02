La Baroche a aussi droit à son carnaval

La fièvre carnavalesque s’est emparée du canton. Et dans la Baroche, on se targue d’avoir aussi son carnaval. Le carnaval des Barotchais fête cette année ses 25 ans. Depuis 1998, la petite équipe met sur pied une fête destinée notamment aux enfants des villages alentour. Entre le cortège du dimanche, la visite du home Les Cerisiers, le cortège des écoliers le mardi et le Rai-tiai-tiai, les prochains jours seront intenses, mais il est important pour les organisateurs de maintenir cette tradition. « C’est notre carnaval qui nous tient à cœur, justement dans notre Baroche », relève la présidente Fabienne Weiss : « c’est des moments de joie, de bonheur à fabriquer ce char entre nous ». Fabienne Weiss et le vice-président Daniel Lorentz se réjouissent de faire la fête avec les enfants qui pourront se retrouver ensemble.

Pour marquer cet anniversaire, une soirée choucroute sur inscription est organisée ce samedi soir à Charmoille. Le cortège dimanche aura lieu à Charmoille à 14h30, tout comme celui de mardi qui se déroulera à Miécourt. /ncp