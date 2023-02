Quand un couple prévôtois rachète un port

C’est un parcours de vie original, de ces aventures humaines qui inspirent. Il y a 14 ans, Doris et Jean-Pierre Zbinden, de Moutier, ont décidé de racheter… un port de plaisance. Il se situe à Corre, en Haute-Saône, à l’entrée sud du canal des Vosges. A l’origine de cette décision plutôt folle : le virus du bateau qui a piqué Jean-Pierre Zbinden quelques années plus tôt. Mais de là à investir dans une Marina, développer le port et construire un chantier naval, il y avait encore un sacré pas à franchir. « Tout s’est fait par hasard », sourit Jean-Pierre Zbinden. « Je bricolais souvent dans ce coin, et le mécano de l’époque m’asticotait pour me vendre des parts. Je lui ai dit que c’était tout ou rien, sans penser que les choses iraient dans ce sens ».