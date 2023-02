Accident sur le rond-point de l’A16 à Bienne

Une voiture termine sa course au milieu du rond-point de l’A16 au-dessus de Bienne. La police cantonale bernoise a été alertée vers 13h30 lundi de l’accident. Le service de presse explique qu’un véhicule descendait depuis le Jura bernois. Pour une raison indéterminée, il a foncé dans la structure bétonnée du rond-point. Personne n’a été blessée, mais la voiture a subi un dégât total. Les pompiers et la police ont été mobilisés. La circulation a été perturbée durant un peu plus d’une heure. Les usagers ont pu circuler dans les deux sens, mais il était impossible de contourner le giratoire. /lbe