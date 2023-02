Bientôt le clap de fin pour la Halle des expositions ?

« On se ramasse les gens mécontents »

À la Municipalité de Delémont, on rappelle que le Comptoir delémontain SA dispose d’un droit de superficie jusqu’en 2025. Sa décision de ne plus louer la Halle des expositions ce printemps déjà rompt ainsi brutalement le contrat. « Pour reprendre le site, il faut du personnel et connaître le prix. Ça ne se fait pas d’un claquement de doigts. Il faut se retrouver avec la société pour trouver des solutions, après l’échéance de 2025 », disent les autorités. Précision encore : pour démolir un bâtiment, il faut demander un permis. La Ville n’en a apparemment pas encore vu la trace. Du côté du Service communal de la Culture, on se dit surpris, tout en déplorant le fait de reprendre la patate chaude. « On se ramasse les gens mécontents. Et nous n’avons pas les moyens de trouver des alternatives pour les organisateurs de grands événements. Les autres surfaces à Delémont sont trop petites », nous confie-t-on. Cette affaire n’est donc certainement pas faite pour apaiser les tensions entre la Ville et la société.





« On est effondré ! »

Les sociétés locatrices de la Halle des expositions sont donc aujourd’hui dans l’expectative, à l’image de l’Union instrumentale de Delémont qui a reçu le fameux courrier du Comptoir delémontain SA par rapport à son spectacle prévu début décembre. « On ne nous a pas avertis plus vite », déplore le président Guillaume Harris. « On doit donc chercher des solutions pour disposer d’un grand espace, puisque nous sommes une quarantaine de musiciens. Nous allons devoir créer un groupe de travail pour cela », dit encore Guillaume Harris. Pour l’Association jurassienne de patchwork, qui devait présenter ses œuvres à la Halles des expositions, c’est aussi la soupe à la grimace : « On est effondré ! On travaille sur cet événement depuis trois ans et nous devions montrer des ouvrages de trois mètres de hauteur. Tous nos flyers publicitaires sont par ailleurs déjà imprimés », explique la secrétaire Marie-Claire Luzieux. « Nous avons un contrat signé et nous faisons les frais d’une situation dont nous ne sommes pas responsables », conclut-elle avec amertume. /rch