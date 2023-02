Café des Arts : Onimo

Notre chronique culturelle de ce vendredi s’intéresse à la création de chansons avec Onimo, alias Jérôme Humbert. L’artiste d’origine fribourgeoise est établi à Courtemautruy depuis quelques années. Il donnait un concert il y a quelques semaines à l’auditorium de la FARB à Delémont avec ses chansons métissées.

Ces mots sont cisaillés, travaillés, sculptés et particulièrement choisis pour dénoncer ou divertir. Les textes sont toujours écrits avec une pointe d’humour et surtout enrobés de sons de guitares électriques ou d’un instrument à cordes africain, afin de nous faire découvrir la face cachée du monde et l’envers du décor. Mais une chanson se crée dans un temps illimité, parfois même des années.