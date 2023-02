La Croisée des Loisirs de Delémont en vente

Le patron de la Croisée des Loisirs note que cet investissement « serait bien pour le centre, pour la région et pour le canton ». Il relève également que regrouper tous les différents petits centres, qui marchent bien dans le Jura, serait bénéfique pour tous. L’un des investisseurs intéressés a des racines jurassiennes mais n’habite plus dans la région. Guy Rossé ne veut pas brusquer les choses et note que si une personne est motivée, il va lui laisser du temps pour faire quelque chose de bien.





Des rénovations bienvenues

Des travaux et des rafraichissements sont toujours effectués au fur et à mesure dans le centre : « On fait ce qu’on peut avec les moyens qu’on a », note Guy Rossé. Ce dernier mentionne entre autres le remplacement, à la mi-janvier, des chauffages à gaz pour une meilleure qualité énergétique. Un investissement de plusieurs dizaines de milliers de francs. Des signes de vieillesse sont toutefois perceptibles, par exemple du côté du bowling où les pannes techniques sont récurrentes. Le président et joueur du Bowling Club de Delémont, Luigi Viesti, remarque que les conditions ont baissé au fil des ans.