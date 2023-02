Deux blessés dans un accident en Ajoie

Un accident a fait deux blessés entre Porrentruy et Coeuve mardi matin. Une voiture s’est retrouvée partiellement sur la voie de circulation opposée, pour une raison encore indéterminée. Elle a alors percuté un autre véhicule, qui arrivait en sens inverse. La première voiture s’est retournée sur le toit, suite au choc violent. Le groupe de désincarcération de Porrentruy a permis de sortir les deux conducteurs de leur véhicule, d’après un communiqué de la police cantonale jurassienne. Le service ambulancier de l’Hôpital du Jura a sollicité l’intervention de la REGA, afin d’héliporter le conducteur de la voiture immobilisée sur le toit. L’autre automobiliste a été pris en charge par une ambulance et conduit à l’hôpital de Delémont. La route a été fermée à la circulation pendant un peu plus de deux heures. /comm-cto