Faut voir avec le maire – Soyhières

Soyhières a pour priorité de se serrer la ceinture. Le maire de la commune, Christian Zuber, était l’invité de Faut voir avec le maire ce mardi dans La Matinale. Il a souligné que l’état des finances communales est préoccupant et que des adaptations sont à mener. Soyhières a déjà empoigné le taureau par les cornes en proposant une augmentation en deux fois de la quotité d’impôts. Mais ce n’est pas suffisant et ce gros dossier doit être appréhendé rapidement. « Il faudra passer tous les secteurs à la loupe et peut-être enlever quelques prestations », indique Christian Zuber.