La Main Tendue Nord-Ouest innove

La Main tendue Nord-Ouest souhaite attirer plus de monde. L’antenne bilingue de l’association d’aide et d’écoute proposera une formation pour ses bénévoles uniquement en français pour la volée 2023. Parmi les douze postes de La Main Tendue en Suisse, celui du Nord-Ouest est le seul 100% bilingue. Couvrant les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Fribourg, ainsi que Bienne, le Jura bernois et une partie du canton de Soleure, les bénévoles devaient jusqu’à présent être capables de s’exprimer en français et en allemand, un critère qui a parfois pu refroidir certaines personnes. Il a donc fallu chercher une alternative pour recruter des bénévoles. Christophe Amstutz, le directeur de La Main Tendue, explique les raisons de ce changement :